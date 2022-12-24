Что отталкивает мужчин от некоторых профессий

Что отталкивает мужчин от некоторых профессийПотому что воспитатели традиционно ассоциируются с женщинами
Гендерные предубеждения отталкивают мужчин от некоторых карьерных путей. Согласно исследованию, опубликованному Американской психологической ассоциацией, мужчины реже стремятся получить профессию в сфере раннего образования и некоторых других областях, традиционно ассоциируемых с женщинами, из-за гендерных предубеждений.
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Предвзятое отношение к мужчинам в сфере здравоохранения, раннего образования и домашнего хозяйства было зафиксировано в предыдущих исследованиях, и в данном исследовании была предпринята попытка оценить влияние этого отношения.
В ходе эксперимента, в котором приняли участие 296 онлайн-участников из США, одна группа читала статью, в которой точно описывалось исследование, показавшее, что педагоги отдают предпочтение женщине, претендующей на должность учителя начальной школы, а не мужчине с такой же квалификацией. Другая группа читала статью, в которой утверждалось, что в начальном образовании существует гендерное равенство, и была контрольная группа, которая не читала никакой статьи.
Мужчины из группы, прочитавшей статью о гендерных предубеждениях мужчин, ожидали большей дискриминации в сфере начального образования и чувствовали себя менее уверенно, менее позитивно и менее заинтересованно в карьере в этой области. На женщин это не повлияло, и они сообщили о схожих реакциях в разных группах.
Эксперимент с 275 студентами колледжа Скидмор дал аналогичные результаты.