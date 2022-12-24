Что отталкивает мужчин от некоторых профессий

Предвзятое отношение к мужчинам в сфере здравоохранения, раннего образования и домашнего хозяйства было зафиксировано в предыдущих исследованиях, и в данном исследовании была предпринята попытка оценить влияние этого отношения.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 296 онлайн-участников из США, одна группа читала статью, в которой точно описывалось исследование, показавшее, что педагоги отдают предпочтение женщине, претендующей на должность учителя начальной школы, а не мужчине с такой же квалификацией. Другая группа читала статью, в которой утверждалось, что в начальном образовании существует гендерное равенство, и была контрольная группа, которая не читала никакой статьи.

Мужчины из группы, прочитавшей статью о гендерных предубеждениях мужчин, ожидали большей дискриминации в сфере начального образования и чувствовали себя менее уверенно, менее позитивно и менее заинтересованно в карьере в этой области. На женщин это не повлияло, и они сообщили о схожих реакциях в разных группах.

Эксперимент с 275 студентами колледжа Скидмор дал аналогичные результаты.