Что означают цифры на взлётно-посадочной полосе в аэропорту

Вообще все номера на взлётно-посадочных полосах являются двузначными и варьируются они от 01 до 36. Причём на разных концах таких полос - совсем разные числа.

В действительности все эти знаки нужны для пилотов. Рисуют данные числа для того, чтобы пилот мог легко сориентироваться в случае выхода приборов из строя.

Сначала идут на взлётно-посадочной полосе полосы, похожие на «зебру». Но они вовсе не для пешеходов. Они нужны для того, чтобы пилоты быстро поняли, какова ширина полосы: четыре штриха - это 18 м, восемь - 30 м и т.п.