Что означают цифры на взлётно-посадочной полосе в аэропорту

Что означают цифры на взлётно-посадочной полосе в аэропортуИ для кого они предназначены
Вообще все номера на взлётно-посадочных полосах являются двузначными и варьируются они от 01 до 36. Причём на разных концах таких полос - совсем разные числа.
В действительности все эти знаки нужны для пилотов. Рисуют данные числа для того, чтобы пилот мог легко сориентироваться в случае выхода приборов из строя.
Сначала идут на взлётно-посадочной полосе полосы, похожие на «зебру». Но они вовсе не для пешеходов. Они нужны для того, чтобы пилоты быстро поняли, какова ширина полосы: четыре штриха - это 18 м, восемь - 30 м и т.п.
Далее идёт большое число и часто - латинская буква. А в самом конце и вовсе располагается некий ребус, который понятен лишь пилотам. Что же это всё значит?
В целом на полосе цифры рисуются белым цветом, а их размер составляет 3х9 м. Обозначают они то, под каким углом относительно магнитных полюсов Земли расположена взлётно-посадочная полоса. Причём само число представляет собой значение в градусах. То есть пилоты при полёте могут сориентироваться по этим знакам, как по компасу.
Число 01 будет означать, что полоса расположена под углом 10 градусов, а число 36 - под углом 360 градусов. Буквы же указывают на наличие параллельных линий: R - правой, C - центральной.