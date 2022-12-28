Что означают маленькие рисунки на дне советских чашек

Летящая чайка располагалась на посуде Краснодарского завода, сокол - на продукции Дулёвского завода, олень в прыжке - Городницкого завода. На дне чашек, изготовленных на Первомайском фарфоровом заводе, были рыбки.

Но нужно сказать, что у Первомайского фарфорового завода трижды менялась маркировка. Рыбок можно было на его посуде встретить в период с 1976 по 1991 год. А ещё они были разного цвета, что указывало на сорт продукции: первый сорт - синего цвета, второй - зелёного, третий - коричневого.