Что означают маленькие рисунки на дне советских чашек

Что означают маленькие рисунки на дне советских чашекЭто не просто животные
У каждого советского завода была собственная эмблема. Её обычно размещали на дне посуды. В частности, на дне чашек. И вот что каждый рисунок означал.
Фото: iXBT.com
Летящая чайка располагалась на посуде Краснодарского завода, сокол - на продукции Дулёвского завода, олень в прыжке - Городницкого завода. На дне чашек, изготовленных на Первомайском фарфоровом заводе, были рыбки.
Но нужно сказать, что у Первомайского фарфорового завода трижды менялась маркировка. Рыбок можно было на его посуде встретить в период с 1976 по 1991 год. А ещё они были разного цвета, что указывало на сорт продукции: первый сорт - синего цвета, второй - зелёного, третий - коричневого.
Рисунок в виде лежащего оленя можно увидеть на чашке с Кузяевского фарфорового завода. Он находился в Раменском районе - в деревне Кузяево. К сожалению, в 2001 году он всё-таки закрылся.
Если вы обнаружите на дне чашки голову лося, то это - знак Дмитровского фарфорового завода (Вербилки). Ставился такой логотип в 1965-1991 годы. Работает этот завод до сих пор.
Также на посуде можно найти не только эмблему, но и сорт продукции, зашифрованную дату изготовления, партию.