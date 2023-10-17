Что означают разные буквы и цифры в названии батареек

Что означают разные буквы и цифры в названии батареекСуществует несколько вариантов маркировки
Для работы некоторых гаджетов сегодня требуется источник питания. Другими словами, батарейки. Чаще всего на них можно встретить обозначения вроде «АА» или «ААА». Но что это значит?
На сегодняшний день существует две основные системы обозначения батареек. Одна из них была разработана IEC: согласно ей, элементы питания классифицируются по форме, размеру, химическому составу.
Пример такого обозначения - LR14. Первые буквы L, S или C указывают на то, что это щелочная, серебряно-цинковая или литиевая батарея соответственно. Отсутствие первой буквы обозначает, что батарейка солевая. Буквы «R» и «F» указывают на физическую форму объекта. Если перед буквой стоит цифра, то это количество соединённых элементов в батарейке. Цифры после формы элемента - это диаметр батарейки в миллиметрах. Если в названии четыре или больше цифр, то это указывает на точный размер источника питания.
Бывает также коды цилиндрических батареек, которые отличаются от номенклатурных размеров элементов питания. Их примеры - ниже.
Допустим, LR14 - это щелочная батарея цилиндрической формы, с диаметром 26 мм и высотой 50 мм, а CR2032 - литиевая батарея круглой формы, с диметром 20 мм и высотой 3,2 мм.
Другую систему обозначений ввёл ANSI. Это буквенное обозначение вроде «АА», «ААА» и т.п. В этом случае указывается лишь физический размер батарейки (см. примеры ниже).