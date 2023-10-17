Что означают разные буквы и цифры в названии батареек

На сегодняшний день существует две основные системы обозначения батареек. Одна из них была разработана IEC: согласно ей, элементы питания классифицируются по форме, размеру, химическому составу.

Пример такого обозначения - LR14. Первые буквы L, S или C указывают на то, что это щелочная, серебряно-цинковая или литиевая батарея соответственно. Отсутствие первой буквы обозначает, что батарейка солевая. Буквы «R» и «F» указывают на физическую форму объекта. Если перед буквой стоит цифра, то это количество соединённых элементов в батарейке. Цифры после формы элемента - это диаметр батарейки в миллиметрах. Если в названии четыре или больше цифр, то это указывает на точный размер источника питания.

Бывает также коды цилиндрических батареек, которые отличаются от номенклатурных размеров элементов питания. Их примеры - ниже.