Что покупать экологичнее: искусственную или живую ёлку

Что покупать экологичнее: искусственную или живую ёлкуНаверняка вы уже задавались этим вопросом
Как искусственные, так и настоящие ёлки имеют определённые достоинства и недостатки. И важно учитывать при их выборе множество факторов.
Экологичной может быть и искусственная, и настоящая ель. Главное - помнить о некоторых важных факторах.
Если вы покупаете живую ёлку, вам нужно понимать, что дерево через определённое время начнёт разлагаться и будет выделять углерод. Ищите деревья, которые растут на защищённых от эрозии почвах и которые подвергаются минимальному воздействию поверхностных и грунтовых вод из стоков.
После праздника живую ель лучше всего отправить на переработку. Среди других вариантов - разрезание дерева на части, использование для создания мульчи, в качестве барьера от эрозии песка или почвы и пр. Это не даст ели оказаться на свалке, где разложение приведёт к выделению метана.
Достоинством искусственной ёлки является то, что она может служить годами и практически не требует ухода. Но изготавливаются такие деревья в основном из продуктов нефтепереработки. Поэтому если вы их выбросите, то на их разложение могут уйти сотни лет.
Чтобы уменьшить вредное воздействие искусственных деревьев на окружающую среду, используйте их повторно в течение многих лет. У большинства таких деревьев повторный срок службы - 30 и более лет.