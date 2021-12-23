Что полезнее: кефир с ряженкой или южноафриканские напитки

Кефир готовят из молока при помощи кефирного грибка, а ряженку — из топлёного молока на йогуртовой закваске. Амаси тоже делают из молока при помощи других бактериальных культур. Традиционно продукт проходит брожение в тыкве-горлянке или в бурдюке. А вот махеву готовят из кукурузной муки, которая начинает бродить при добавлении пшеничной муки или закваски с лактобациллами.

Анализ показал, что в продуктах на основе молока больше антиоксидантов, но махеву лучше подавляет работу фермента, отвечающего за повышение артериального давления. В кефире и ряженке был разнообразнее состав жирных кислот, чем в амаси. Поэтому с точки зрения здорового питания, в том числе для профилактики атеросклероза и тромбообразования, кефир и ряженка более предпочтительны.

Зато в составе амаси нашли больше разветвлённых жирных кислот, полезных для здоровья человека.