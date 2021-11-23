Что получат российские военные, если поднимут из моря фрагмент истребителя F-35

Министерство обороны Великобритании заявило о необходимости поднять истребитель. Военные даже хотят восстановить его.

Как пишет «Военное обозрение», в самолёте есть множество засекреченных систем и датчиков. Если они попадут в руки России или Китая, получится неприятная для британцев ситуация. Куда именно упал истребитель, неясно. И если это случилось около египетских или сирийских вод, вероятность, что его данные попадут китайским или российским военным, повышается.

Как утверждают СМИ, если российские военные поднимут хотя бы один фрагмент самолёта, то российская оборонная промышленность сможет реконструировать используемые в истребителе технологии и затем применить их в Су-57 и Су-75. Это касается в частности стелс-технологий.