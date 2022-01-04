Что получит дальняя авиация РФ в 2022 году

Командующий Дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш уточняет, что особенность Ту-160м заключается в оснащении их средствами радиоэлектронной борьбы и современными системами навигации, а также в наличии новых образцов вооружения, авионики и средствах отображения информации на приборных досках экипажа.

Боевые возможности модернизированного Ту-160м существенно увеличены, как минимум за счет расширения спектра вооружения. Сообщается, что для этой машины создают новую серию двигателей НК-32.

По условиям контракта, который подписали в январе 2018 года, производством занимается Казанский авиазавод. Этот контракт предусматривает создание десяти самолетов, каждый их которых будет стоить 15 млрд рублей.

Минобороны отмечают, что в 2021 году план боевой подготовки дальней авиации был выполнен полностью, а в соединения поступили четыре Ту-95мс.