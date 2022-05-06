Что помогает мужчинам реже страдать от депрессий

Отмечается, что женщины в два раза чаще страдают от депрессии, чем мужчины. Учёные обнаружили любопытную корреляцию, связанную с этим. Оказалось, что чем у человека больше сила захвата, тем меньше у него вероятность заболеть депрессией. Как правило, у мужчин сила захвата больше, чем у женщин.

Учёные использовали данные Национального обследования состояния здоровья и питания от 8576 человек. У них измерили уровень депрессии, включая суицидальные мысли. Сила хвата измерялась на каждой руке три раза.

Анализ результатов показал, что сила оказала наиболее влияние на такие симптомы депрессии, как суицидальные мысли, апатия, подавленность и плохое самочувствие.