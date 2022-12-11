Наука и технологии
20:15, 11 декабря 2022
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Что помогло Земле пережить катаклизмы и сохранить жизнь

Есть «стабилизирующая обратная связь»

Учёные обнаружили механизм, который уравновешивает климат Земли. Благодаря этому виды, живущие на планете, смогли дожить до сегодняшнего дня.

Что помогло Земле пережить катаклизмы и сохранить жизнь

Фото: Unsplash

Учёные описали механизм «стабилизирующей обратной связи». Это, по сути, геологический процесс. Постепенно выветриваются силикатные породы, которые нейтрализуют выбросы углекислого газа из коры и мантии планеты.

Исследователи даже выявили закономерность, когда в течение сотен тысяч лет колебания температуры Земли уравновешивались. Учёные увидели, что колебания содержания углерода в окружающей среде оставались относительно постоянными даже при значительных колебаниях температуры.

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