Что помогло Земле пережить катаклизмы и сохранить жизнь

20:15, 11 декабря 2022
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Что помогло Земле пережить катаклизмы и сохранить жизньЕсть «стабилизирующая обратная связь»
Учёные обнаружили механизм, который уравновешивает климат Земли. Благодаря этому виды, живущие на планете, смогли дожить до сегодняшнего дня.
Фото: Unsplash
Учёные описали механизм «стабилизирующей обратной связи». Это, по сути, геологический процесс. Постепенно выветриваются силикатные породы, которые нейтрализуют выбросы углекислого газа из коры и мантии планеты.
Исследователи даже выявили закономерность, когда в течение сотен тысяч лет колебания температуры Земли уравновешивались. Учёные увидели, что колебания содержания углерода в окружающей среде оставались относительно постоянными даже при значительных колебаниях температуры.