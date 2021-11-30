Что повлияет на количество ваших покупок в супермаркете

Тележки для покупок в супермаркетах, как правило, имеют горизонтальные ручки. Стали бы люди покупать больше вещей, если бы ручки были параллельны, как у тачки? Новое исследование предполагает, что ответ может быть «да».

Учёные сконструировали разные типы тележек. Они увидели, что посетители супермаркетов покупали больше продуктов и тратили больше денег, если управляли тележкой с параллельными ручками.