Что повлияет на количество ваших покупок в супермаркете

Наука и технологии
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Что повлияет на количество ваших покупок в супермаркетеНовый неожиданный вывод учёных
Учёные нашли неожиданный фактор, который может влиять на поведение покупателей в супермаркетах. Это связано с тележками.
Тележки для покупок в супермаркетах, как правило, имеют горизонтальные ручки. Стали бы люди покупать больше вещей, если бы ручки были параллельны, как у тачки? Новое исследование предполагает, что ответ может быть «да».
Учёные сконструировали разные типы тележек. Они увидели, что посетители супермаркетов покупали больше продуктов и тратили больше денег, если управляли тележкой с параллельными ручками.
Авторы работы выяснили также, что тележки с параллельными ручками напрягают не трицепс, а бицепс. А участники исследования сообщили, что толкать новый вид тележки удобнее и легче. Поэтому они замечали больше товаров.