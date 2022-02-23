Что представляет собой 3G и почему эту сеть в некоторых странах уже отключают

Что представляет собой 3G и почему эту сеть в некоторых странах уже отключаютОбъясняют на The Conversation
С 22 февраля пользователи AT&T (США) не могут подключаться к 3G. То же самое планируют предпринять и другие операторы мобильной связи типа T-Mobile, Verizon. Всё дело в том, что большинство смартфонов сейчас работают в сетях 4G/LTE и мир начал переходить на 5G. Несмотря на всё это, в США до 10 миллионов телефонов всё ещё работают на 3G, как и некоторые другие устройства (Kindles, iPad, Chromebook).
Причина отключения 3G операторами - в различиях между 3G и более современными 4G/LTE, 5G. Для того чтобы пользователи могли (каждый по отдельности или все вместе) звонить, писать сообщения и играть в онлайн-игры, используется технология множественного доступа. В 3G эта технология схожа с написанием множества сообщений разным людям на одном листе бумаги. То есть все сообщения пишутся как бы одно поверх другого, хоть и разными цветами. При этом количество цветов ограничено. Подобная технология, которая применяется в 3G, называется множественным доступом с кодовым разделением каналов, или CDMA. Общаться с помощью неё пользователи могут в любое время.
Доступ владельца телефона к общению с другими пользователями также может быть ограничен по времени и по частоте. Так, в первом случае формируются особые временные интервалы, при этом данные интервалы очень короткие и чередуются, поэтому человек не замечает прерывание сигнала. Подобный метод называется множественным доступом с временным разделением каналов (TDMA).
Если говорить о разделении по частоте, то в этом случае каждому соединению назначается собственная полоса частот в пределах спектра сотовой связи. В результате соединение тоже остаётся непрерывным. Название такого метода - «множественный доступ с частотным разделением каналов» (FDMA).
Есть и ещё один вариант - это множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Он представляет собой эффективную комбинацию TDMA и FDMA. Применяется такой метод как раз в 4G/LTE и 5G.
Важно, что 3G и 4G/LTE, 5G работают на основе совершенно разных технологий: первая сеть использует весь спектр сотовой связи, вторая - только его определённые части. Кроме того, таким системам нужны совершенно разные наборы оборудования, для каждой нужно строить отдельные вышки. По этой причине если телефон поддерживает 3G, то подключиться к 4G он уже не сможет. А поскольку большинство сейчас пользуется 4G/LTE, то поддерживать 3G становится невыгодным для операторов.