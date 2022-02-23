Что представляет собой 3G и почему эту сеть в некоторых странах уже отключают

Доступ владельца телефона к общению с другими пользователями также может быть ограничен по времени и по частоте. Так, в первом случае формируются особые временные интервалы, при этом данные интервалы очень короткие и чередуются, поэтому человек не замечает прерывание сигнала. Подобный метод называется множественным доступом с временным разделением каналов (TDMA).

Если говорить о разделении по частоте, то в этом случае каждому соединению назначается собственная полоса частот в пределах спектра сотовой связи. В результате соединение тоже остаётся непрерывным. Название такого метода - «множественный доступ с частотным разделением каналов» (FDMA).

Есть и ещё один вариант - это множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (OFDMA). Он представляет собой эффективную комбинацию TDMA и FDMA. Применяется такой метод как раз в 4G/LTE и 5G.

Важно, что 3G и 4G/LTE, 5G работают на основе совершенно разных технологий: первая сеть использует весь спектр сотовой связи, вторая - только его определённые части. Кроме того, таким системам нужны совершенно разные наборы оборудования, для каждой нужно строить отдельные вышки. По этой причине если телефон поддерживает 3G, то подключиться к 4G он уже не сможет. А поскольку большинство сейчас пользуется 4G/LTE, то поддерживать 3G становится невыгодным для операторов.