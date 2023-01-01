Что происходит с человеческим телом в «зоне смерти» Эвереста

«Зона смерти» начинается на высоте более 8000 метров. Там мозг и лёгкие альпинистов испытывают кислородное голодание, у них повышается риск сердечного приступа и инсульта. Альпинисты описывают ощущения от пребывания в «зоне смерти» так: «вы будто бежите по беговой дорожке и дышите через соломинку».

Частота сердечных сокращений в таких местах может возрасти до 140 ударов в минуту. Организм начинает вырабатывать больше гемоглобина, но это может сгущать кровь, из-за чего сердцу становится труднее перекачивать её по всему телу. Одним из самых больших факторов риска на высоте 8000 метров является гипоксия, отсутствие адекватной циркуляции кислорода в таких органах, как мозг. Если мозг не получает достаточного количества кислорода, он может начать отекать. Этот отёк может вызвать тошноту, рвоту и трудности с мышлением и рассуждениями. Зрение также ухудшается.