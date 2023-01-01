Что происходит с человеческим телом в «зоне смерти» Эвереста

Что происходит с человеческим телом в «зоне смерти» ЭверестаМногие это не переживают
Человеческий организм лучше всего работает на уровне моря. На гораздо больших высотах тело не может функционировать должным образом. На Эвересте даже есть «зона смерти», такое место, где концентрация кислорода в воздухе падает так сильно, что человек начинает медленно умирать.
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«Зона смерти» начинается на высоте более 8000 метров. Там мозг и лёгкие альпинистов испытывают кислородное голодание, у них повышается риск сердечного приступа и инсульта. Альпинисты описывают ощущения от пребывания в «зоне смерти» так: «вы будто бежите по беговой дорожке и дышите через соломинку».
Частота сердечных сокращений в таких местах может возрасти до 140 ударов в минуту. Организм начинает вырабатывать больше гемоглобина, но это может сгущать кровь, из-за чего сердцу становится труднее перекачивать её по всему телу. Одним из самых больших факторов риска на высоте 8000 метров является гипоксия, отсутствие адекватной циркуляции кислорода в таких органах, как мозг. Если мозг не получает достаточного количества кислорода, он может начать отекать. Этот отёк может вызвать тошноту, рвоту и трудности с мышлением и рассуждениями. Зрение также ухудшается.