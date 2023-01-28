Что происходит с нашими данными, когда мы перестаём пользоваться соцсетями

Мы производим данные каждый день во время работы, покупок и социальной жизни. Мало того, что мы точно не знаем, сколько данных создаётся, мы ещё и не контролируем их использование и хранение. Новое исследование охватило данные на популярных платформах 1990-х — 2000-х годов, таких как GeoCities, Nexopia, LiveJournal и MySpace.

Проблема в том, что если образованные в соцсетях данные не удалить намеренно, они могут храниться в интернете ещё очень долгое время. Как правило, когда веб-сайт или платформа «умирает» или « закрывается», решения о данных принимаются сотрудниками компании на разовой основе.