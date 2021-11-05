Что происходит с организмом человека, который пережил удар молнией

Наука и технологии
Сегодня в 15:59
1 мин.
Что происходит с организмом человека, который пережил удар молниейСледы остаются на костях
Учёные из ЮАР и Великобритании узнали, какие следы оставляет в теле человека удар молнией.
Известно, что после удара молнии у человека могут остаться ожоги или опалиться волосы. Учёные решили узнать, может ли это как-то отражаться на костях. Эта информация могла бы помочь криминалистам.
Авторы отметили, что их исследование стало первым, которое показало уникальные маркеры поражения молнией в человеческом скелете. Ранее учёные находили такие у животных.
sciencealert
Исследователи изучали человеческие трупы, которые били током. Эти эксперименты показали, что после ударов электрическим разрядом на костях остаются особые травмы. «След от молнии принимает форму микротрещин, которые исходят из центра костных клеток или неравномерно "перепрыгивают" между их скоплениями», — пояснили учёные.
Источник: Naked Science