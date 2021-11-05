Что происходит с организмом человека, который пережил удар молнией

Известно, что после удара молнии у человека могут остаться ожоги или опалиться волосы. Учёные решили узнать, может ли это как-то отражаться на костях. Эта информация могла бы помочь криминалистам.

Авторы отметили, что их исследование стало первым, которое показало уникальные маркеры поражения молнией в человеческом скелете. Ранее учёные находили такие у животных.