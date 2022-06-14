Что происходит в голове у собак, когда они видят свои игрушки

В первом эксперименте учёные обучили трёх одарённых собак, способных запоминать слова, и 10 обычных псов, приносить игрушку, связанную с вознаграждением. Во время дрессировки собаки получали лакомства и похвалу за то, что предпочли именно эту игрушку другим. Затем исследователи наблюдали, как собаки искали целевую игрушку, всегда расположенную среди четырёх других, как при включённом, так и при выключенном свете.

Оказалось, что все собаки успешно находили нужные игрушки как на свету, так и в темноте. Однако им потребовалось больше времени, если происходило при выключенном свете. Во втором эксперименте участвовали только одарённые собаки. Учёные стремились выяснить, о чем думают эти животные, когда слышат название своих игрушек. Эти собаки успешно выбирали именно те игрушки, названия которых произносили владельцы, и при свете, и в темноте.

Исследователи пришли к выводу, что когда собаки слышали название игрушки, они вспоминали различные сенсорные характеристики этого объекта и использовали этот «мысленный образ», чтобы идентифицировать предмет, в том числе в темноте.