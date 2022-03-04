Что происходит в мозге, когда человек следует за мнением других людей

Мы можем принимать решение как исходя не из собственных убеждений, так и из желания быть принятыми обществом. Учёные выяснили, что происходит в нашем мозге при разных ситуациях.

Добровольцы играли в компьютерную игру. Им нужно было запомнить расположение точки на экране, а затем ответить, где она находилась, и оценить уверенность в собственном ответе. Участники после этого могли изменить решение, просмотрев ответ компьютера или другого человека (но на самом деле все ответы генерировал компьютер). При этом активность мозга добровольцев измеряли при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Оказалось, что люди чаще меняли решение в тех случаях, когда не были уверены в своём ответе. Информационное воздействие на них отражалось в активности дорсальной части передней поясной коры (dACC). Данная область головного мозга участвует в ожидание награды, принятии решений, эмпатии, управлении импульсивностью и эмоциях.

Также люди чаще отказывались от ответа, когда узнавали, что другой человек тоже собирается поменять решение. Это тоже было связано с активностью dACC.