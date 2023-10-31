Что произойдёт, если попасть противотанковой ракетой РПГ-7 в тело человека

16:52, 31 октября 2023
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Что произойдёт, если попасть противотанковой ракетой РПГ-7 в тело человекаПроверили на манекене
На YouTube-канале Brandon Herrera узнали, что случится с телом человека, если в него попадёт ракета РПГ-7.
РПГ-7 - вероятно, самая известная противотанковая ракета в истории. Правда, в видео использовалась не советская модель, а её клон - американская PSRL-1. Удивительно, но при стрельбе у неё вообще не было отдачи.
Ракета РПГ-7 прошла сквозь тело и вышла наружу. У манекена в итоге были задеты кишка и позвоночник. Соответственно, застрять в теле такое оружие просто не может, как это показывают фильмах.