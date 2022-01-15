Что произойдёт с организмом, если долго жить в космосе

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Что произойдёт с организмом, если долго жить в космосеНичего хорошего
Учёные выяснили, что если человек долго живёт в космосе, его красные кровяные клетки начинают разрушаться примерно на 50% быстрее. Это может привести к малокровию.
Исследователи отметили, что у космонавтов часто диагностируют малокровие. Долгое время никто не понимал причин происходящего.
В новой работе учёные проанализировали образцы выдыхаемого воздуха и крови 14 членов экипажа Международной космической станции (МКС). Дело в том, что при разрушении эритроцитов, красных кровяных клеток, выделяются молекулы угарного газа. Можно измерить его содержание в выдыхаемом воздухе и узнать, с какой скоростью разрушаются эритроциты в организме.
Оказалось, что у людей в космосе скорость разрушения эритроцитов резко вырастает. К счастью, после возвращения на Землю эта скорость снижается: через год она была не на 50%, а на 30% выше нормы.
Источник: ТАСС