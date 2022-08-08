Что производят в России из морских водорослей

Что производят в России из морских водорослейРассказывают специалисты
В морских водорослях зелёного, красного, бурого цвета содержатся особые вещества, которых нет в других организмах. Особенно много в водорослях различных минералов, в том числе калия. Благодаря этому водоросли применяются при создании продуктов пищевой, фармацевтической, парфюмерной, сельскохозяйственной промышленности.
В морях России в идеале должно добываться около 230 тысяч тонн водорослей. Однако из всего этого на практике реализуется только 30 процентов. Проблема ещё заключается в том, что водоросли находятся в основном в районах, в которых сложно попасть. Транспортировка и добыча водорослей тоже стоит дорого.
В России в различных областях промышленности на сегодня используются примерно 20 видов водорослей. По большей части это фукусовые и ламинариевые.
Есть также несколько способов добычи морских водорослей. Один из них представляет собой сбор прямо в море, второй - сбор у берега.
К примеру, в Белом море добываются водоросли, в состав которых входит очень много маннита и альгиновой кислоты. Специалисты вручную косят эти водоросли с глубины 5-6 метров. Переработку проходят водоросли уже в Архангельске. Исследователи из агентства «ГидМаркет» подчёркивают, что водоросли нужно сразу же обрабатывать, поскольку через 10-12 часов они уже утрачивают полезные свойства.
Также из водорослей делают маннитол, большинство альгинатов. В дальнейшем, возможно, эксперты начнут изготавливать из водорослей аэрогаз и биологическое топливо.