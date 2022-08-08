Что производят в России из морских водорослей

В морских водорослях зелёного, красного, бурого цвета содержатся особые вещества, которых нет в других организмах. Особенно много в водорослях различных минералов, в том числе калия. Благодаря этому водоросли применяются при создании продуктов пищевой, фармацевтической, парфюмерной, сельскохозяйственной промышленности.

В морях России в идеале должно добываться около 230 тысяч тонн водорослей. Однако из всего этого на практике реализуется только 30 процентов. Проблема ещё заключается в том, что водоросли находятся в основном в районах, в которых сложно попасть. Транспортировка и добыча водорослей тоже стоит дорого.

В России в различных областях промышленности на сегодня используются примерно 20 видов водорослей. По большей части это фукусовые и ламинариевые.