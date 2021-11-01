Что расслабляет мозг во время работы так же, как прогулка

Авторы научной работы пояснили, что умственная усталость ухудшает как когнитивные, так и физические способности. Известно, что чашечка кофе действительно может снизить эффекты переутомления, но у этого есть негативные последствия. Поэтому учёные решили найти другие методы борьбы с проблемой.

Они сосредоточились на физической активности и прослушивании музыки. Сначала участники эксперимента выполняли задачи, вызывающие умственное переутомление. Затем им дали 15 минут на прогулку, прослушивание музыки и беседу. После этого участники должны были оценить свои ощущения, а потом снова выполнить одну задачу, во время которой регистрировалась электроэнцефалограмма головного мозга. Это позволило понять, действительно ли отдохнули участники во время перерыва.

Как оказалось, и прогулка, и прослушивание музыки одинаково хорошо повлияли на когнитивные способности участников.