Что россияне начали раскупать в интернет-магазинах из-за боязни роста цен

Эксперты предсказывают рост цен на товары в первые месяцы нового года. Факторами тут выступают общий рост инфляции и снижение позиций рубля на мировом рынке.

По информации аналитиков, за последние полгода на 60% вырос спрос на гречневую крупу. Люди стали чаще покупать и овсянку. Растёт спрос и на мясо — на 51%. На 64% вырос спрос на сгущенное молоко.

Помимо продуктов россияне начали скупать одежду. На 57% чаще стали покупать в интернете туфли и ботинки, на 47% — сумки, на 43% « пиджаки, костюмы и брюки.

Конечно, вырос спрос на технику. Персональные компьютеры стали покупать чаще н 28%, а смартфоны — на 24%. Что касается бытовой техники, то динамика такая: духовки (+58%), кофемашины (+50%), посудомойки (+36%), холодильники (+35%), фены (+33%), электрочайники (+25%) и микроволновки (+24%).

Также аналитики сообщили, что средняя цена на смартфоны выросла на 14% и достигла 30 540 рублей.