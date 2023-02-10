Наука и технологии
13:24, 10 февраля 2023
1 мин.

Что россияне привыкли покупать в интернет-магазинах

Онлайн-покупки стали нормальной частью жизни

Яндекс Маркет рассказал, что россияне покупают в интернет-магазинах. В целом, за последние пять лет число онлайн-покупателей в России выросло почти вдвое.

Что россияне привыкли покупать в интернет-магазинах

Фото: Unsplash

Данные были собраны в ходе опроса. Сообщается, что сейчас в интернете не реже двух раз в год покупают примерно 60 % городских жителей 16-55 лет.

Самая популярная категория товаров — одежда и обувь для взрослых. На втором месте стоят средства личной гигиены (64 %), а на третьем — продукты питания (55 %). Смартфоны и планшеты оказались на пятом месте.

Что россияне привыкли покупать в интернет-магазинах

Яндекс

Чаще всего россияне получают товар самовывозом из магазина, пункта выдачи или постамата (76% респондентов).

Источник:Яндекс
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#интернет-магазин
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