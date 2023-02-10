Что россияне привыкли покупать в интернет-магазинах

13:24, 10 февраля 2023
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Что россияне привыкли покупать в интернет-магазинахОнлайн-покупки стали нормальной частью жизни
Яндекс Маркет рассказал, что россияне покупают в интернет-магазинах. В целом, за последние пять лет число онлайн-покупателей в России выросло почти вдвое.
Фото: Unsplash
Данные были собраны в ходе опроса. Сообщается, что сейчас в интернете не реже двух раз в год покупают примерно 60 % городских жителей 16-55 лет.
Самая популярная категория товаров — одежда и обувь для взрослых. На втором месте стоят средства личной гигиены (64 %), а на третьем — продукты питания (55 %). Смартфоны и планшеты оказались на пятом месте.
Яндекс
Чаще всего россияне получают товар самовывозом из магазина, пункта выдачи или постамата (76% респондентов).