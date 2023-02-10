Что россияне привыкли покупать в интернет-магазинах

Данные были собраны в ходе опроса. Сообщается, что сейчас в интернете не реже двух раз в год покупают примерно 60 % городских жителей 16-55 лет.

Самая популярная категория товаров — одежда и обувь для взрослых. На втором месте стоят средства личной гигиены (64 %), а на третьем — продукты питания (55 %). Смартфоны и планшеты оказались на пятом месте.