Что с людьми хотят сделать? России предрекли сокращение населения на 30 млн человек

По словам Безвербного, население России может сократиться до 110-120 миллионов человек, если не будут использованы какие-то “эффективные инструменты” в демографической политике. Он объяснил, что “тогда мы не просто будем далеки от первой десятки (пока мы еще в ней), мы будем где-то в середине демографического рейтинга примерно через 30-40 лет”.

Денисенко же добавил, что к 2050 году в первую десятку стран по населению войдут: Индия, Китай, США, Нигерия, Пакистан, Индонезия, Бразилия, Бангладеш, Конго и Эфиопия.

Индия же выйдет на первое место по числу жителей, обогнав Китай уже к 2030 году. А уже примерно через 50 лет в Китае может быть меньше миллиарда человек, пояснил Безвербный. “В отличие от Китая, Индия все еще продолжает расти, уровень рождаемости значительно выше. И Китай, в принципе, начинает уже депопулировать”.