Что скрывают спутники Урана? Учёные рассказали

В 1986 году мимо Урана пролетел аппарат Voyager 2. Детектором LECP собрал тогда данные в окрестностях планеты. Теперь учёные вернулись к этим данным и рассмотрели популяцию высокоэнергетических частиц, уловленных магнитным полем Урана.

Оказалось, что частицы, зарегистрированные Voyager 2, не распределяются широко. Они сохраняются в ограниченной области, примерно посередине между орбитами Ариэля и Миранды. То есть у популяции есть источник, постоянно подпитывающий её. Это могут быть гейзеры на одном из спутников. А если есть гейзеры, то может быть и океан.

Ещё одним косвенным свидетельством этого являются снимки, сделанные тем же Voyager 2. На спутниках видны участки, которые могут быть следами вылившейся и замёрзшей воды.