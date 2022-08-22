Что случится, когда Солнце умрёт

Солнце было создано примерно 4,6 миллиарда лет назад. Считается, что просуществует оно ещё где-то 4,5–5,5 млрд лет. Астрономы полагают, что жизнь Солнца будет развиваться по следующему сценарию.

Фаза горения водорода. За одну секунду Солнце из 600 миллионов тонн водорода создаёт четыре миллиона тонн энергии, а всё остальное превращается в гелиевый «пепел». Считается, что Солнце сейчас стало на 30 % ярче, чем было когда-то. Эксперты предполагают, что в течение следующего миллиарда лет оно станет ярче ещё на 10 %. В результате температура на Земле повысится, что приведёт к таянию льда и нагреванию океанов. Через 3,5 миллиарда лет, когда Солнце будет на 40 % ярче, на нашей планете исчезнет атмосфера, ледяные шапки полностью растают, а океаны - закипят. В результате этого Земля станет сухой и безжизненной.

Субгигантская фаза. Примерно через пять миллиардов лет Солнце израсходует весь водород, который есть в его ядре. Далее ядро станет со временем сжиматься и уплотняться, а его температура возрастёт. В итоге это приведёт к воспламенению водорода, находящегося вне ядра. После этого Солнце само по себе увеличится в два-три раза и превратится в сверхгигантскую звезду.