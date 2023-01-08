Что случится с алкоголиком, если он не будет пить 18 дней

Что случится с алкоголиком, если он не будет пить 18 днейПроверено на пациентах
63% тяжёлых алкоголиков показали значительное улучшение когнитивных функций за 18 дней воздержания . Учёные изучили несколько десятков пациентов.
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Исследование проводили на 32 участниках с тяжёлым расстройством, связанным с употреблением алкоголя, и 32 здоровых людях. Пациенты также участвовали в программе детоксикации. Лечение длилось 5-9 дней. У всех участников также оценили вербальную эпизодическую память, рабочую память, исполнительные функции и зрительно-пространственные способности.
Люди, у которых был алкоголизм, были протестированы через восемь дней и 18 дней после прекращения употребления алкоголя. Результаты показали, что почти у 60% пациентов с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, через восемь дней после прекращения употребления спиртного наблюдались когнитивные нарушения. Среди тех, у кого были выявлены нарушения, 63% продемонстрировали улучшение через 18 дней прекращения употребления алкоголя.