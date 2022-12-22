Что случится с миром, если экономика США рухнет

Что случится с миром, если экономика США рухнетИ какая страна станет тогда ведущей
Экономика Соединённых Штатов считается одной из ключевых в мире. Но что произойдёт, если она рухнет?
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Экономический коллапс не происходит внезапно. Всегда есть перед этим предупреждающие сигналы. Скорее всего, многие экономисты будут говорить об этом перед крахом экономики США. Определённую роль может сыграть сильная инфляция, при которой деньги обесцениваются, рост количества безработных граждан. Сочетание этих двух факторов приводит к стагфляции. И проблема заключается в том, что методы, которые нужны для снижения инфляции, могут способствовать росту безработицы.
При крахе экономики США много денег потеряют как миллиардеры, так и инвесторы. Поскольку сбережения будут просто превращаться в пыль. Многие компании поймут, что их накопления исчезают, и начнут увольнять сотрудников.
Доллар США будет быстро обесцениваться, поэтому многие люди, взявшие кредит, могут опасаться, что никогда не вернут долг. И они начнут пытаться возвратить деньги как можно скорее.
Многие люди решат, что им нужно закупиться продуктами. Ведь неизвестно, какой будет жизнь дальше. К тому же из-за закрытия предприятий люди начнут терять работу.
Кроме того, люди станут беспокоиться о нехватке денег. Поэтому они пойдут в банк, чтобы снять больше средств, чем обычно. И в банках из-за этого тоже будут большие очереди. Многие будут снимать все наличные сбережения, поэтому у банков вскоре закончатся наличные деньги и они будут отказывать людям. Либо же установят ограничения на снятие наличных.
США могут объявить дефолт по части своего госдолга. Тогда по всему миру люди на фондовых рынках начнут распродавать акции американских компаний. Американский доллар станет быстро падать, поэтому обменный курс тоже будет высоким.
Президент будет убеждать лидеров других стран, что это временно, но не все отнесутся к этому с пониманием. Например, большая часть Европы поверит, но Китай начнёт распространять слухи о том, что американские компании переходят под контроль Китая, а американские корабли задерживаются в китайских портах.
Только одна область не особо сильно пострадает из-за экономической катастрофы. Это социальные сети. По мере роста паники все, у кого будет доступ к Интернету, станут высказываться именно там.
На 10-й день краха американской экономики доллар США упадёт до рекордно низкого уровня, тысячи предприятий будут закрываться ежедневно, а общество будет находиться в панике. Незавершённые сделки с американскими компаниями станут отменяться, текущие проекты - приостанавливаться, а филиалы американского бизнеса за рубежом - закрываться. Многие онлайн-рынки вообще перестанут принимать доллары.