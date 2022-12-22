Что случится с миром, если экономика США рухнет

Экономический коллапс не происходит внезапно. Всегда есть перед этим предупреждающие сигналы. Скорее всего, многие экономисты будут говорить об этом перед крахом экономики США. Определённую роль может сыграть сильная инфляция, при которой деньги обесцениваются, рост количества безработных граждан. Сочетание этих двух факторов приводит к стагфляции. И проблема заключается в том, что методы, которые нужны для снижения инфляции, могут способствовать росту безработицы.

При крахе экономики США много денег потеряют как миллиардеры, так и инвесторы. Поскольку сбережения будут просто превращаться в пыль. Многие компании поймут, что их накопления исчезают, и начнут увольнять сотрудников.

Доллар США будет быстро обесцениваться, поэтому многие люди, взявшие кредит, могут опасаться, что никогда не вернут долг. И они начнут пытаться возвратить деньги как можно скорее.

Многие люди решат, что им нужно закупиться продуктами. Ведь неизвестно, какой будет жизнь дальше. К тому же из-за закрытия предприятий люди начнут терять работу.