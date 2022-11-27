Что случится с пассажирами в полёте, если в самолёте появится небольшая дыра наружу

А может ли вообще молния повредить авиалайнер? Если модель авиалайнера современная, то вряд ли. Сегодня самолёты делают из стекловолокна и прочих лёгких материалов, а в обшивке самолёта есть металлическая сетка, которая призвана защитить от сильного электромагнитного излучения при ударе молнии. Да и вообще за последние 60 лет только 5 самолётов упали на землю из-за молнии.

Некоторые думают, что в ближайшее время самолёты будут летать без пилотов. Но это едва ли произойдёт так скоро, поскольку беспилотники не будут пользоваться популярностью у людей из-за того, что электроника может отказать в самый ответственный момент. Да и в экстренных ситуациях пилоты управляют самолётом всегда вручную.

А ещё часть людей верит, что двери самолёта легко открыть во время полёта. Это вовсе не так, поскольку на крейсерской высоте авиалайнер находится под давлением. То есть для открытия двери в этом случае понадобится сила, которая больше человеческой.