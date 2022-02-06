Что собака хочет сказать вам, когда лает дома

Джулс Говард, кинолог обнаружил, что когда его пес по кличке Оз лает, в разных ситуациях звучат разные тона. В статье для газеты Guardian Говард утверждает, что его собака лает на более высоких тонах, когда хочет привлечь внимание своей семьи. Когда доставщик стоит у двери, собака издает низкий и глубокий лай, который Говард описал как "резкий, низкочастотный, немодулированный" шум. И еще один звук раздается, когда собака пытается играть с другими собаками - на этот раз, по его словам, это было быстрое тявканье.

Эксперт по собакам доктор Стэнли Корен утверждает, что в лае собаки есть три основных фактора - высота тона, продолжительность и частота.

Что касается длительности, то считается, что более продолжительный лай имеет больше смысла, чем короткий звук, который раздается, когда собаки удивлены.

А что касается частоты, то быстрый и повторяющийся лай может свидетельствовать о срочности, стрессе или волнении.

Зази Тодд, другой эксперт по собакам, сказала, что лай - это нормальное поведение для собак, поэтому вы не можете ожидать, что они не будут лаять вообще. Она призвала владельцев не кричать на свою собаку, когда она действует им на нервы, и не использовать ошейник от лая.

Организация Dogs Trusts предлагает пять советов, как прекратить лай: не отчитывать свою собаку, избегать вещей, которые кажутся собаке пугающими, научить собаку более спокойным способом сообщить вам, чего она хочет, следить за тем, чтобы ваш питомец оставался активным и самое главное – не поощрять собаку за лай.