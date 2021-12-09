Что собаки видят во сне

Что собаки видят во снеРассказала эксперт журнала BBC Science Focus Magazine
Владельцы собак зачастую считают, что их питомцы во сне за кем-то гоняется. Исследования говорят о том, что хозяева могут быть правы. Всё дело в том, что мозг человека имеет сходство с мозгом собаки. К примеру, у них похожи циклы сна. Это привело учёных к мысли, что и сны собак похожи на человеческие, так как в их снах тоже обрабатываются события, произошедшие за день.
Вероятнее всего, полагают исследователи, сон собак состоит из фрагментов из реальной жизни, переплетённых между собой в различных сценариях. А это значит, что и хозяин собакам тоже снится. А ещё - прогулки, лакомства за хорошее поведение и пр.
Также циклы сна у собак, как отмечают учёные гораздо короче, чем у человека. К примеру, у нас может быть 4-6 циклов по 90 минут, а у собак - примерно 15-20 за всю ночь. Кроме того, во время быстрой фазы сна у них и бывают самые яркие сновидения.
Доктор Стэнли Корен обнаружил, что у крупных собак циклы сна всё же более продолжительны, чем у маленьких. К примеру, чихуахуа видят сны каждые 10 минут.
Что же касается лая во время сна, то в этот момент питомцу, вероятнее всего, снится то, что на что он обычно и лает в дневное время. Кошмары вряд ли будут им, а вот какие-то травмирующие события (воспоминания о них) - возможно.
Если же вы хотите разбудить животное, то это не очень хорошая идея. Это нарушает их быстрый сон и в целом прерывает цикл сна. В лучшем случае в результате такого пробуждения щенок на следующий день будет сонным.