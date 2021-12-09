Что собаки видят во сне

Также циклы сна у собак, как отмечают учёные гораздо короче, чем у человека. К примеру, у нас может быть 4-6 циклов по 90 минут, а у собак - примерно 15-20 за всю ночь. Кроме того, во время быстрой фазы сна у них и бывают самые яркие сновидения.

Доктор Стэнли Корен обнаружил, что у крупных собак циклы сна всё же более продолжительны, чем у маленьких. К примеру, чихуахуа видят сны каждые 10 минут.

Что же касается лая во время сна, то в этот момент питомцу, вероятнее всего, снится то, что на что он обычно и лает в дневное время. Кошмары вряд ли будут им, а вот какие-то травмирующие события (воспоминания о них) - возможно.

Если же вы хотите разбудить животное, то это не очень хорошая идея. Это нарушает их быстрый сон и в целом прерывает цикл сна. В лучшем случае в результате такого пробуждения щенок на следующий день будет сонным.