Почему обнародовали данные пациентов производителя вакцин от COVID-19

В своем заявлении представитель AstraZeneca Патрик Барт сказал TechCrunch: "Защита персональных данных чрезвычайно важна для нас, и мы стремимся к самым высоким стандартам и соблюдению всех применимых правил и законов. Из-за ошибки пользователя некоторые записи данных были временно доступны на платформе разработчика".

Моссаб Хуссейн, главный специалист по безопасности в стартапе SpiderSilk, рассказал TechCrunch, что в 2021 году один из разработчиков оставил учетные данные для внутреннего сервера AstraZeneca на сайте обмена кодом GitHub.

Учетные данные давали доступ к тестовой облачной среде Salesforce, которая часто используется компаниями для управления своими клиентами, но тестовая среда содержала некоторые данные пациентов, сказал Хуссейн.