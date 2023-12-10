Что стоит за успехом популярных генеративных моделей ИИ

В центре внимания обозревателя HackerNoon - ChatGPT-4, новейшая жемчужина в сфере генеративного ИИ, созданная на основе огромного набора данных объемом ~13 триллионов слов, в котором органично сочетаются текст и код.

Обучающие данные играют огромную роль в формировании точности, согласованности, полноты, актуальности и своевременности моделей генеративного ИИ. Но остерегаться стоит последствий некачественных данных - предвзятость, неточные прогнозы, этические проблемы и нестабильность модели.

В поиске качественных данных помогают специализированные торговые площадки, так называемые веб-скребки, тщательная маркировка данных, изобретательных методов дополнения или использования собственных данных (если мы говорим о крупных компаниях).

При этом критически важно ответственно относиться к данным для обеспечения эффективности, надежности и этической чистоты следующей волны прорывов в области генеративного ИИ.