Что такое «червоточина» в космосе

С математической точки зрения такие червоточины очень нестабильны. Более того, они, вероятнее всего, очень малы и сразу же разрушатся, как только будут сформированы. Кроме того, взаимодействовать они способны лишь с «вечными» чёрными дырами.

По названным выше причинам, как считают большинство учёных, червоточины вряд ли существуют. Хотя, конечно, теория об их возможном существовании является очень интересной.