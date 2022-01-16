Что такое «червоточина» в космосе

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Что такое «червоточина» в космосеИ существует ли она на самом деле
Упоминания о «червоточинах» можно встретить в научной фантастике. Такие дыры позволяют быстро путешествовать в пространстве и времени. Но действительно ли они есть в космосе и что они представляют собой? На этот вопрос отвечает BBC Science Focus Magazine.
Как отмечает автор, впервые наименование «червоточина» было предложено в 1935 году Натаном Розеном и Альбертом Эйнштейном. Такие «червоточины» представляют собой некие мосты через свёрнутое пространство и время. Благодаря ним можно буквально мгновенно перемещаться на большие расстояния.
С математической точки зрения такие червоточины очень нестабильны. Более того, они, вероятнее всего, очень малы и сразу же разрушатся, как только будут сформированы. Кроме того, взаимодействовать они способны лишь с «вечными» чёрными дырами.
По названным выше причинам, как считают большинство учёных, червоточины вряд ли существуют. Хотя, конечно, теория об их возможном существовании является очень интересной.
Источник: BBC Science Focus Magazine