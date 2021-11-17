Что такое цифровое право и как пандемия коронавируса повлияла на российское законодательство

Что такое цифровое право и как пандемия коронавируса повлияла на российское законодательствоРассказывает пользователь «Хабра»
Если некоторое время назад цифровое право воспринималось как что-то из области фантастики, то сейчас оно часть реального мира. И чем больший охват приобретает цифровизация, тем чаще возникает необходимость закрепить всё это в виде законов. Ещё одним толчком к ускорению этого процесса стала пандемия коронавируса.
Собственно, что же такое цифровое право и что оно в себя включает? Если говорить максимально общо, то это особые правоотношения людей, связанные с созданием, использованием веб-контента, а также с коммуникацией в интернете. Пи помощи норм цифрового права регулируются авторские права в интернете, криптовалютное регулирование, защита личных данных в Сети и пр.
Что изменила пандемия? Прежде всего, она сделала цифровое право актуальным для всех. Это касается и введения электронных пропусков, QR-кодов, и организации бесперебойной работы различных сайтов, и многого другого.
Помимо этого, из-за перехода на удалённый формат работы с 1 января 2021 года вступили в силу поправки к Трудовому кодексу РФ. Они касались именно дистанционной формы работы: было зафиксировано понятие временной дистанционной работы. Кроме того, работодатель теперь может без сообщения об этом заранее перевести сотрудника на «удалёнку». А ещё если сотрудник, работающий удалённо, не выходит два дня на связь, то его точно так же могут уволить за прогул.
Кроме того, киберюристы после начала эпидемии ковида стали как никогда востребованы. Они помогают в защите интересов граждан перед Роскомнадзором, МВД, в урегулировании споров между пользователями и провайдерами и т.п.