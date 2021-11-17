Что такое цифровое право и как пандемия коронавируса повлияла на российское законодательство

Если некоторое время назад цифровое право воспринималось как что-то из области фантастики, то сейчас оно часть реального мира. И чем больший охват приобретает цифровизация, тем чаще возникает необходимость закрепить всё это в виде законов. Ещё одним толчком к ускорению этого процесса стала пандемия коронавируса.

Собственно, что же такое цифровое право и что оно в себя включает? Если говорить максимально общо, то это особые правоотношения людей, связанные с созданием, использованием веб-контента, а также с коммуникацией в интернете. Пи помощи норм цифрового права регулируются авторские права в интернете, криптовалютное регулирование, защита личных данных в Сети и пр.

Что изменила пандемия? Прежде всего, она сделала цифровое право актуальным для всех. Это касается и введения электронных пропусков, QR-кодов, и организации бесперебойной работы различных сайтов, и многого другого.