Наука и технологии
14:04, 31 января 2023
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Что такое диета DASH и для чего она полезна

Сердце скажет вам «спасибо»

Многие люди знают, что они должны есть «здоровую пищу» для своего сердца, но что именно это означает? Учёные пояснили.

Что такое диета DASH и для чего она полезна

Фото: Unsplash

Новое исследование показало, что диетические подходы к прекращению гипертонии (Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH), а также диета, богатая фруктами и овощами, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 10% в течение восьми недель.

Диета DASH направлена ​​на снижение артериального давления и включает в себя множество продуктов, богатых калием, кальцием и магнием. В исследовании фруктово-овощная диета включала больше соответствующих продуктов, но в остальном существенно не отличалась от контрольной диеты. DASH также включала больше фруктов и овощей, но делала упор на цельное зерно, нежирные белки, орехи и нежирные молочные продукты, одновременно сокращая количество жиров, насыщенных жиров, холестерина и сахара.

Когда исследовательская группа сравнила наборы данных, она отметила, что как диета DASH, так и фруктово-овощная диета снизили 10-летний риск атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний у участников примерно на 10% в целом. Однако эффект не был одинаковым для всех демографических групп. Подход DASH к еде снизил 10-летние оценки риска среди женщин сильнее.

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