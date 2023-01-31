Что такое диета DASH и для чего она полезна

Новое исследование показало, что диетические подходы к прекращению гипертонии (Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH), а также диета, богатая фруктами и овощами, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 10% в течение восьми недель.

Диета DASH направлена ​​на снижение артериального давления и включает в себя множество продуктов, богатых калием, кальцием и магнием. В исследовании фруктово-овощная диета включала больше соответствующих продуктов, но в остальном существенно не отличалась от контрольной диеты. DASH также включала больше фруктов и овощей, но делала упор на цельное зерно, нежирные белки, орехи и нежирные молочные продукты, одновременно сокращая количество жиров, насыщенных жиров, холестерина и сахара.

Когда исследовательская группа сравнила наборы данных, она отметила, что как диета DASH, так и фруктово-овощная диета снизили 10-летний риск атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний у участников примерно на 10% в целом. Однако эффект не был одинаковым для всех демографических групп. Подход DASH к еде снизил 10-летние оценки риска среди женщин сильнее.