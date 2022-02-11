Что такое метавселеннная простыми словами

Что такое метавселеннная простыми словамиОбъясняет эксперт
Юрий Дегтярев считает, что люди всегда будут тянуться к любому изменению картинки перед глазами. Эксперт сравнил это с опытом из детства. Он брал две пустых пластиковых бутылки зелёного цвета, отвинчивал пробки и одновременно смотрел внутрь каждой из бутылок правым и левым глазом. Из-за этого всё вокруг окрашивалось в зелёный цвет. Метавселенная может сделать почти то же самое. Что касается реалистичности картинки, то, по мнению, эксперта, графика получше, будет требовать и приставку получше. Из-за этого, предполагает Дегтярев, может возникнуть новая причина для расслоения в обществе.
При этом, чтобы метавселенная заработала в полном объёме, нужно, чтобы появилось устройство, способное полностью снять нагрузку с глаз во время нахождения в виртуальной реальности.
А пока все эти метавселенные это не более, чем неуклюжий спинофф фильма Кошмары на улице вязов. Вместо Фредди Крюгера — Марк Цукерберг, место действия — «метавселенная», а вместо мести родителям подростков, вялая попытка Facebook сменить тему разговора с одной на другую.
Как муж, что обещает прийти в 9 вечера, приходит под утро, дарит жене уродливые очки и дни напролёт рассказывает ей о том, какие они крутые и высотехнологичные. И всё лишь бы жена не поднимала тему того, почему он не пришёл домой вовремя, как ей и обещал и что же такого он делал всю ночь. И этот тренд о неуклюжей смене темы разговора подхватили все соседи в округе, чьи рыльца тоже в пушку.
А мы такие — о, это будущее, о, как круто.