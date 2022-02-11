Что такое метавселеннная простыми словами

А пока все эти метавселенные это не более, чем неуклюжий спинофф фильма Кошмары на улице вязов. Вместо Фредди Крюгера — Марк Цукерберг, место действия — «метавселенная», а вместо мести родителям подростков, вялая попытка Facebook сменить тему разговора с одной на другую.



Как муж, что обещает прийти в 9 вечера, приходит под утро, дарит жене уродливые очки и дни напролёт рассказывает ей о том, какие они крутые и высотехнологичные. И всё лишь бы жена не поднимала тему того, почему он не пришёл домой вовремя, как ей и обещал и что же такого он делал всю ночь. И этот тренд о неуклюжей смене темы разговора подхватили все соседи в округе, чьи рыльца тоже в пушку.



А мы такие — о, это будущее, о, как круто.

