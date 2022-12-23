Что такое "налог на роботов" и почему он помешает заменить вас на работе

Политики Европейского союза, например, рассматривали возможность введения налога на роботов, но не приняли его. Теперь экономисты Массачусетского технологического института провели тщательный анализ имеющихся данных и пришли к выводу, что оптимальная политика в данной ситуации действительно будет включать налог на роботов, но только умеренный. То же самое относится и к налогам на внешнюю торговлю, которые также приведут к сокращению рабочих мест в США, говорится в исследовании.

"Наши выводы показывают, что налоги на роботов или импортные товары должны быть довольно небольшими", - говорит Арно Костино, экономист. "Хотя роботы влияют на неравенство доходов... они все равно приводят к оптимальным налогам, которые являются скромными".