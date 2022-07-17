Что такое талассофобия и как она связана с водой

Талассофобия представляет собой боязнь больших и/или глубоких озёр, морей, океанов. В переводе с греческого «талассо» означает «море». При этом талассофобия не является боязнью всей воды вообще: подобная фобия называется уже аквафобией.

Сложно точно сказать, сколько людей в мире страдают этой фобией. Однако если говорить об аквафобии, то она встречается среди 2-3 процентов всего населения. И все люди с аквафобией могут одновременно иметь талассофобию.

Возникает талассофобия у людей по разным причинам. У кого-то - из-за пережитого в детстве отрицательного опыта погружения в глубокий водоём, у кого-то - из-за воспитания, у кого-то - из-за склонности к тревоге и страху.