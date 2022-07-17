Что такое талассофобия и как она связана с водой

Что такое талассофобия и как она связана с водойОбъясняет специалист
Талассофобия представляет собой боязнь больших и/или глубоких озёр, морей, океанов. В переводе с греческого «талассо» означает «море». При этом талассофобия не является боязнью всей воды вообще: подобная фобия называется уже аквафобией.
Сложно точно сказать, сколько людей в мире страдают этой фобией. Однако если говорить об аквафобии, то она встречается среди 2-3 процентов всего населения. И все люди с аквафобией могут одновременно иметь талассофобию.
Возникает талассофобия у людей по разным причинам. У кого-то - из-за пережитого в детстве отрицательного опыта погружения в глубокий водоём, у кого-то - из-за воспитания, у кого-то - из-за склонности к тревоге и страху.
Человек, страдающий талассофобией, чаще всего начинает паниковать даже при мысли о том, что он может оказаться в глубоком море или другом водоёме. У такого человека может увеличиться пульс и частота дыхания, появиться дрожь, пот. И чем ближе будет вода, тем сильнее будут выражены эти признаки.
Вызвать панику у человека с талассофобией могут картинки больших океанов и морей, видео либо фото морских обитателей. Иногда спровоцировать приступ паники может у талассофоба даже обычная мысль о глубоком открытом водоёме. Из других таких триггеров - полёт над океанами и морями, мосты над глубоким водоёмом, фильмы с подводными сценами и пр.
Если талассофобия сильно мешает жить, то можно обратиться за помощью. В этом случае эффективной, как и при других видах фобий, считается когнитивно-поведенческая терапия.