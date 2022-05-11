"Что-то пробуждается...": на Марсе вновь обнаружили рекордные марсотрясения

Сегодня в 08:58
1 мин.
"Что-то пробуждается...": на Марсе вновь обнаружили рекордные марсотрясенияНо нужны дальнейшие анализы
Ранее марсоход NASA Insight уже фиксировал на Красной планете рекордные марсотрясения. Теперь они вытеснены более сильным событием, которое произошло 4 мая.
InSight был отправлен на Марс в 2018 году для изучения ядра, мантии и коры, составляющих марсианскую структуру, а также "марсотрясений", которые исходят изнутри планеты.
С тех пор InSight зафиксировал более 1 000 землетрясений, но ничего столь интенсивного, как недавнее событие, которое было зафиксировано сейсмографом аппарата.
Ученым-планетологам определенно потребуется некоторое время, чтобы сделать выводы о происхождении недавнего землетрясения. Это связано с тем, что при марсотрясениях испускаются сейсмические волны, которые отражаются от материала внутри Марса. Эти отражения могут раскрыть информацию о марсианских недрах, но на их распутывание требуется некоторое время.