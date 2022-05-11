"Что-то пробуждается...": на Марсе вновь обнаружили рекордные марсотрясения

InSight был отправлен на Марс в 2018 году для изучения ядра, мантии и коры, составляющих марсианскую структуру, а также "марсотрясений", которые исходят изнутри планеты.

С тех пор InSight зафиксировал более 1 000 землетрясений, но ничего столь интенсивного, как недавнее событие, которое было зафиксировано сейсмографом аппарата.

Ученым-планетологам определенно потребуется некоторое время, чтобы сделать выводы о происхождении недавнего землетрясения. Это связано с тем, что при марсотрясениях испускаются сейсмические волны, которые отражаются от материала внутри Марса. Эти отражения могут раскрыть информацию о марсианских недрах, но на их распутывание требуется некоторое время.