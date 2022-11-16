Что уже успел открыть новейший микроскоп

Под руководством Джиганга Ванга, старшего научного сотрудника лаборатории Эймса, группа разработала микроскоп, который использует терагерцовые волны для сбора данных об образцах материалов. Затем группа использовала свой микроскоп для изучения перовскита метиламмоний-свинцового йодида - материала, который потенциально может заменить кремний в солнечных батареях.

Ричард Ким, ученый из лаборатории Эймса, объяснил две особенности, которые делают новый сканирующий зондовый микроскоп уникальным.

Во-первых, микроскоп использует терагерцовый диапазон электромагнитных частот для сбора данных о материалах. Этот диапазон находится намного ниже спектра видимого света, между инфракрасным и микроволновым диапазонами.