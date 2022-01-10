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Что в 2022 году ждёт человечество в сфере технологий: четыре тенденции

По версии британского издания BBC Science Focus

В 2022 году ожидаются некоторые изменения в области технологий. О них рассказал эксперт BBC Science Focus Алекс Кротоски.