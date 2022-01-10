Что в 2022 году ждёт человечество в сфере технологий: четыре тенденции

Наука и технологии
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Что в 2022 году ждёт человечество в сфере технологий: четыре тенденцииПо версии британского издания BBC Science Focus
В 2022 году ожидаются некоторые изменения в области технологий. О них рассказал эксперт BBC Science Focus Алекс Кротоски.
По мнению автора, людей в 2022 году ждут четыре главных изменения, касающиеся технологий.
- Возвращение с удалённой работы на полный рабочий день в офис. К концу 2022 года все вновь начнут работать, как и раньше, - в офисах. Причинами могут стать возникновение проблем со здоровьем, с безопасностью, интеллектуальная собственность, налоги.
- Интернет-продукты от нового поколения предпринимателей. Вскоре появятся предприниматели, запускающие собственные новые онлайн-сервисы.
- Цифровая детоксикация. Появится тенденция отдыхать от использования цифровых технологий. В связи с этим будут создаваться продукты и услуги, которые начнут решать задачи без использования гаджетов.
- Регулирование интернета правительствами всех стран мира. На данный момент в интернете можно встретить всё и это слабо контролируется. В дальнейшем же власти разных государств станут уделять всё большее внимание этому вопросу.
Источник: BBC Science Focus Magazine