Что ваше отношение к деньгами может сказать о вашей личности? Ответ науки

Однако при этом же очень сознательные люди больше думают о будущем и склонны откладывать деньги. Кроме того, исследователи обнаружили, что люди будут экономить больше, если у них есть чёткая цель. Они будут жертвовать удовольствиями «сейчас» ради своего будущего.

Ещё один интересный вывод из экспериментов: у людей было в 3,57 раза больше шансов сэкономить, если они получали электронные письма, побуждающие их откладывать деньги тоном, соответствующим их личностным качествам.