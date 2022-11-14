Что влияет на заработную плату и цены на жильё в регионе

Интересно то, что в последние годы цены на недвижимость в РФ росли неравномерно по регионам и городам. Например, различия между средними ценами на жильё между регионами на первичном рынке выросли с 3,6 раза в 2010 году до 4,6 раза в 2019-м.

Учёные решили выяснить, есть ли тут связь с численностью занятых в регионе. Они использовали официальные данные Росстата для 82 регионов. Исследователи также учитывали, что в 2014 году российская экономика испытала ряд шоков из-за внешнеполитических событий, вследствие чего сократился внутренний спрос и выросла бедность. Это не могло не сказаться на решении приобрести жильё.

Учёные пришли к выводу, что во всех моделях численность занятых отрицательно влияет на заработную плату и положительно — на цены жилья. То есть чем больше людей работает в регионе, тем ниже там зарплата и тем выше там цены на жильё.