Что вызвало крупнейшую в истории климатическую катастрофу

Учёные обратились к одному конкретному событию, когда извержение вулкана на территории нынешней Сибири выбросило в атмосферу огромный объём парниковых газов. Однако оказалось, что глобальная температура начала меняться задолго до этого. Температура поверхности моря повысилась более чем на 6-8 градусов по Цельсию за сотни тысяч лет до сибирского события. После этого температура снова повысилась, настолько, что 85-95% всех живых видов в итоге вымерли.

Извержение вулкана в Сибири, очевидно, внесло свой вклад. Но исследователи не понимали, что вызвало начальное потепление. Новое же исследование показывает, что древние вулканы Австралии тоже сыграли большую роль. До события в Сибири катастрофические извержения в северной части Нового Южного Уэльса выбросили вулканический пепел на восточное побережье. Эти извержения были настолько сильными, что вызвали климатическую катастрофу. Учёные нашли доказательства этому в слоях вулканического пепла в осадочных породах.