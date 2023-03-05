Что за "колониальный подход" и почему от него нужно отказаться при освоении космоса

Выступая на заседании Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Вашингтоне, Памела Конрад из Научного института Карнеги сказала: “Если мы готовы принять это не только как возможность, но и как императив, то, как ни странно, сериал "Звездный путь" и культура становятся главной директивой для того, как мы можем исследовать космос: стремиться не вмешиваться”. Она уточняет, что вместо того, чтобы стремиться к владению или захвату ресурсов из космоса, люди должны стремиться быть "нежными исследователями".

Выступая, некоторые ученые также подчеркнули, что необходимо отказаться от риторики о "строительстве колоний" на Луне или на других планетах, делая отсылку на то, что в прошлом, когда человечество создала колонии в пределах Земли, коренные народы страдали больше всего.