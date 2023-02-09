Что заставляет людей заботиться об окружающей среде

Большинство европейского населения по-прежнему не считает изменение климата, окружающую среду и энергетику одними из самых актуальных вопросов для формирования национальной политики.

В новой работе было рассмотрено, как экологические предпочтения в 206 европейских регионах формируются под влиянием социально-экономических, географических и метеорологических условий.

Исследование показало, что благоприятные экономические условия, такие как относительно высокий уровень дохода и низкая инфляция, способствуют проявлению заботы об окружающей среде.

Вероятно, это связано с тем, что более насущные вопросы, такие как экономическая безопасность, вытесняют менее насущные вопросы, такие как климатическая политика.