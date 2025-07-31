Чтобы ИИ в образовании приносил пользу, ему нужно научиться задавать вопросы

ИИ может быть полезным, если помогает развивать ключевые умственные навыки — любознательность, критическое мышление, настойчивость. Например, если студент использует ИИ, чтобы найти аргументы для дебатов или разобраться в сложных теориях, это помогает учиться. Но если нейросеть просто выполняет задание вместо него, теряется сам смысл учёбы, пишут эксперты.

Философ Джон Дьюи считал, что настоящее обучение происходит в процессе — через размышления, практику и попытки. Если же ИИ используется как способ обойти сложность, то учебный процесс обедняется.

Также важно учитывать, когда уместно использовать ИИ. Для одного ученика, испытывающего трудности, помощь ИИ может стать поддержкой. А для другого — помехой в развитии необходимых навыков.

Ответственное использование ИИ начинается с ценностей, а не технологий, отмечает эксперт.