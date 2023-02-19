Чтобы не пропустить приём лекарств: в России создали «умную» таблетницу

19:47, 19 февраля 2023
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Чтобы не пропустить приём лекарств: в России создали «умную» таблетницуБудет стоить 1900 рублей
Российские учёные представили «умную» портативную таблетницу и мобильное приложение. Вместе они помогут не пропускать приём лекарств.
Фото: Unsplash
Корпус таблетницы распечатали на 3D-принтере. Туда помещается аккумулятор, способный обеспечить 10 часов беспрерывной выдачи лекарств. Расписание настраивается в приложении. Можно установить время и количество принимаемых таблеток. Чат-бот будет присылать уведомления-напоминания.
Как пояснили авторы разработки, люди часто забывают о приёме таблеток. «Мы провели опрос. Около 88% хоть раз забывали о приёме, а 70% пожилых пациентов плохо понимают инструкции, которые им назначил врач», — рассказали учёные.
Таблетница будет стоить 1900 рублей, а ежемесячная подписка на приложение — 279 рублей.