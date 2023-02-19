Чтобы не пропустить приём лекарств: в России создали «умную» таблетницу

Корпус таблетницы распечатали на 3D-принтере. Туда помещается аккумулятор, способный обеспечить 10 часов беспрерывной выдачи лекарств. Расписание настраивается в приложении. Можно установить время и количество принимаемых таблеток. Чат-бот будет присылать уведомления-напоминания.

Как пояснили авторы разработки, люди часто забывают о приёме таблеток. «Мы провели опрос. Около 88% хоть раз забывали о приёме, а 70% пожилых пациентов плохо понимают инструкции, которые им назначил врач», — рассказали учёные.

Таблетница будет стоить 1900 рублей, а ежемесячная подписка на приложение — 279 рублей.