Наука и технологии
Опубликовано 14 февраля 2025, 21:45
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Чтобы понять массовые вымирания, учёные обратились к древним растениям

Они могут рассказать нам о глобальном потеплении и вымирании
Глобальное потепление приводит к тому, что виды растений исчезают с угрожающей скоростью — с 1750 года вымерло около 600 видов, что вдвое превышает число исчезнувших видов животных. Но какие растения подвергаются наибольшему риску и как изменение климата влияет на жизнь растений? Ученые из Института Альфреда Вегенера обратились за ответами к прошлому.
Чтобы понять массовые вымирания, учёные обратились к древним растениям
© Ferra

Изучая ДНК древних растений, найденные в озерных отложениях на Аляске и в Сибири, они выяснили, как растения реагировали на потепление 15 000 лет назад, в конце последнего ледникового периода — последнего крупного вымирания на Земле. Исследование показало, что в холодные периоды растения поддерживали друг друга, но с повышением температуры они начали конкурировать. Более теплый климат также позволил деревьям и кустарникам распространиться, вытеснив более мелкие растения.

Один из ключевых выводов заключается в том, что травы и кустарники более уязвимы к вымиранию, чем деревья. Некоторые виды растений исчезли через тысячи лет после изменения климата, что говорит о том, что современный экологический ущерб может иметь долгосрочные последствия.

Эти данные помогут ученым предсказать будущее вымирание растений.