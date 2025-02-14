Чтобы понять массовые вымирания, учёные обратились к древним растениям

Изучая ДНК древних растений, найденные в озерных отложениях на Аляске и в Сибири, они выяснили, как растения реагировали на потепление 15 000 лет назад, в конце последнего ледникового периода — последнего крупного вымирания на Земле. Исследование показало, что в холодные периоды растения поддерживали друг друга, но с повышением температуры они начали конкурировать. Более теплый климат также позволил деревьям и кустарникам распространиться, вытеснив более мелкие растения.

Один из ключевых выводов заключается в том, что травы и кустарники более уязвимы к вымиранию, чем деревья. Некоторые виды растений исчезли через тысячи лет после изменения климата, что говорит о том, что современный экологический ущерб может иметь долгосрочные последствия.

Эти данные помогут ученым предсказать будущее вымирание растений.